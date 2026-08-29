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        Cankurtarma Sportif Deniz Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan Cankurtarma Sportif Deniz Açık Yaş Bireysel ve Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım Seçmeleri, Samsun'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Cankurtarma Sportif Deniz Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan Cankurtarma Sportif Deniz Açık Yaş Bireysel ve Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım Seçmeleri, Samsun'da başladı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, Denizevler Atakum Plajı'nda gerçekleştiriliyor.

        Şampiyonaya 11 erkek ve 6 kadın takımı olmak üzere toplam 17 ekip ile 65 sporcu katıldı.

        Turnuvanın ilk gününde açık su yüzme, bayrak kapma, kurtarma kemeri ve plaj hız koşusu yarışları yapıldı.

        Şampiyona, yarın koşu-yüzme-koşu, kurtarma kemeriyle cankurtarma ve plaj koşusu disiplinlerinde kadın ve erkek klasmanlarında yapılacak müsabakaların ardından düzenlenecek madalya töreniyle sona erecek.

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