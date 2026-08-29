Cankurtarma Sportif Deniz Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

Şampiyona, yarın koşu-yüzme-koşu, kurtarma kemeriyle cankurtarma ve plaj koşusu disiplinlerinde kadın ve erkek klasmanlarında yapılacak müsabakaların ardından düzenlenecek madalya töreniyle sona erecek.

Şampiyonaya 11 erkek ve 6 kadın takımı olmak üzere toplam 17 ekip ile 65 sporcu katıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan Cankurtarma Sportif Deniz Açık Yaş Bireysel ve Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım Seçmeleri, Samsun'da başladı.

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