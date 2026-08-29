Samsunspor, Fenerbahçe karşısında kusursuz performans göstermek istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, yarın oynayacakları Fenerbahçe maçında hem ofansif hem de defansif anlamda sahanın her yerinde kusursuz bir performans göstermek istediklerini söyledi.

Fink, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek olmasının Türk futbolu adına önemli olduğunu vurgulayan Fink, "Ligimizde birçok yıldız oyuncu var. Bunun Türk futbolunun gelişmesi ve daha iyi futbol oynanması anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de birçok yıldızın olması da beni mutlu ediyor. Elbette güçlü ve kadrosunda birçok yıldız bulunduran bir rakibe karşı oynayacağız. Bize karşı hangi oyuncuları kullanacaklarına onlar karar verecek ama şu anda çok iyi bir Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımızı söyleyebilirim. Taraftarlarımız bu karşılaşmayı kazanmamızı istiyor. Elbette biz de yarın bu karşılaşmayı kazanmak için oynayacağız. Tüm odağımızı bu karşılaşmaya verdiğimizi söyleyebilirim." dedi.

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Fenerbahçe karşısında sahalarında oynayacak olmalarını küçük de olsa avantaj olarak değerlendiren Fink, şunları kaydetti:

"Küçük de olsa bir avantajımız var ve biz bu avantajı olabildiğince kullanmaya çalışacağız. Kendi evimizde sadece Fenerbahçe'ye karşı değil, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı da taraftarımızın çok önemli desteğiyle değerli performanslar ve iyi oyunlar gösterdik. Geçen sene de Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız karşılaşmalarda iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Geçen hafta da gol yemeden bir karşılaşmayı tamamladık ve deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldık. Bu da bizim adımıza çok önemliydi. Oynadığımız iki karşılaşmada 5 gol attık ve özellikle ofansif anlamda bizim de tehlikeli bir takım olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu karşılaşmadan olumlu bir sonuç almak istiyorsak kesinlikle sahanın her alanında yüzde yüzümüzü vermemiz gerekiyor. Sadece defans yaparak oynamayacağız. Top bizdeyken ve kontrataklara çıktığımızda da hem ofansif hem defansif anlamda sahanın her yerinde kusursuz bir performans göstermeye ihtiyacımız olacak."

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Takımın genç oyunculardan oluştuğuna işaret eden Fink, "Fenerbahçe karşısında elbette öz güvenli bir şekilde oynamaya çalışacağız. Genç bir kadromuz var ama iyi bir kadromuz olduğunu söyleyebilirim. Tutkulu bir takım olduğumuzu da söyleyebilirim. İstediklerimizi sahaya yansıtırsak umarım rakibimize zarar verir ve istediğimizi alırız. Birbirimiz için çok savaşmamız, tutkulu oynamamız ve ciddi bir mücadele göstermemiz gerekecek. Ne olursa olsun yarın sahada her şeyini ortaya koyan bir takım olmak zorundayız." diye konuştu.

- "Galatasaray'ın kolay şekilde şampiyon olacağını düşünmüyorum"

Fink, Süper Lig'in kolay bir lig olmadığına dikkati çekerek, Türk futbolunun her geçen gün geliştiğini söyledi.

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Türkiye'ye çok sayıda yıldız oyuncunun geldiğini belirten Fink, "Bunun sadece parayla değil, aynı zamanda oynama stiliyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Stadyumlar doluyor ve çok iyi bir enerji oluşuyor. Geçmişle bugünü kıyasladığımda birçok takımın şampiyonluğa aday olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'nin önde gelen ilk dört takımı biraz daha avantajlı görünebilir ama onların dışında da birçok takım çok iyi performans gösteriyor. Türk futbolunda temponun her geçen gün yükseldiğini ve ligin geliştiğini söyleyebilirim. Birçok yıldızın gelmesi de Türk futbolunun gelişimine büyük katkı sağlıyor." dedi.

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Bu sezon şampiyonluk yarışında yalnızca Galatasaray'ı favori görmediğini dile getiren Fink, "Son yıllarda peş peşe şampiyonluklar elde eden bir takımdan bahsediyoruz ancak bu sezonun aynı şekilde geçeceğini düşünmüyorum. Galatasaray'ın kolay şekilde şampiyon olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı takımların önemli ve kaliteli transferler yaptığını vurgulayan Fink, "Birçok takım çok fazla transfer yaptı ve kadrolarına ciddi yıldızlar kazandırdı. Trabzonspor olsun, Beşiktaş olsun, diğer takımlar olsun, önemli oyuncular transfer ettiler. Ben bu sezon şampiyonluk yarışının çok yakın geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.