Samsun'da çatı katında 66 bin 110 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adreste yapılan aramada, çatı katında 66 bin 110 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen operasyonda bir ikametin çatı katında 66 bin 110 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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