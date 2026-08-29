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        Samsunsporlu futbolcu Celil Yüksel: "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz"

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, Fenerbahçe karşısında galibiyet hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Samsunsporlu futbolcu Celil Yüksel: "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz"

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, Fenerbahçe karşısında galibiyet hedeflediklerini söyledi.

        Kırmızı-beyazlı ekibin Fenerbahçe maçına iyi hazırlandığını belirten Celil Yüksel, büyük karşılaşmalarda konsantrasyonlarının daha yüksek olduğunu ifade etti.

        Kendi güçlerinin farkında olduklarını dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, "Böyle büyük maçlarda her zaman daha fazla konsantre oluyoruz. Biz kendi gücümüzün farkındayız. Ona göre de idman yapıyoruz zaten. Her maç özel çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin de olumlu ve olumsuz yönlerini iyi çalıştık. İnşallah bu maçtan galibiyet almak istiyoruz. Yarın akşam güzel bir sonuç bizi bekliyor." diye konuştu.

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        Fenerbahçe'nin hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçı oynadığını hatırlatan Celil Yüksel, rakiplerinin yorgunluğuna odaklanmayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Ama Fenerbahçe büyük kulüp, rotasyona girecek bir sürü oyuncuları var. Biz onların yorgun olmasına değil, kendi işimize bakacağız. Yani biz maçı ne kadar çok istersek öyle sonuç alırız. Benim için her maç yeni bir başlangıç. Kendimi bu yönde hazırlıyorum. Her maça ayrı konsantre oluyorum. Diğer maçta neyi eksik yaptıysam onu geliştirmeye çalışıyorum. İnşallah takıma her zaman yardımcı olmaya çalışırım."

        Geçen sezon Avrupa kupalarında mücadele ettiklerini anımsatan deneyimli oyuncu, bu sezon Avrupa'da yer alamamanın burukluğunu yaşadıklarını belirtti.

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        Celil Yüksel, "Bu sene Avrupa'ya gitmemenin bir burukluğu var içimizde. Çok güzel bir atmosfer yaşadık. Avrupa'yı şimdiden özledik. Bu yıl hedeften ziyade maç maç gidiyoruz. Sezon sonunda bizim nerede olacağımızı hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Samsunspor, Fenerbahçe maçına hazır

        Öte yandan Samsunspor, yarın oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

        Yaklaşık bir saat süren idmanda futbolcular, taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Antrenmana, sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji ve Elayis Tavsan katılmadı. Ali Diabate ve Tanguy Coulibaly ise tesislerde çalıştı.

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