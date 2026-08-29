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        Samsun'da 11 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Samsun'da 11 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 11 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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