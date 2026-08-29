Samsun Valisi Tavlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tavlı, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk Milleti'nin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı" olarak tanımladığı Büyük Zafer'in 104. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamanın onur, gurur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ilk adımı atılan Milli Mücadele'nin, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos'taki Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zafere ulaştığını vurgulayan Tavlı, işgal ordularının kesin yenilgiye uğratılmasıyla bağımsızlığa giden yolun açıldığını ifade etti.

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Tavlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında, ordunun vatan sevgisi ve milletin iradesiyle kazanılan zaferle Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğini ve bağımsız yaşamaktan taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini kaydetti.

Bugün en önemli vazifelerden birinin 30 Ağustos'ta yakılan bağımsızlık meşalesini birlik ve beraberlik içinde geleceğe taşımak olduğunu belirten Tavlı, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen vazife; Cumhuriyet'imizin temellerinin atıldığı 30 Ağustos'ta yakılan bağımsızlık meşalesini, birlik ve beraberlik içinde geleceğe taşımak; ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu vatanı Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke haline getirmektir.

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Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde kazanılan Büyük Zafer'e giden süreçteki ruh, inanç ve irade bugün de Samsun'dan Ankara'ya, Edirne'den Kars'a, İzmir'den Van'a, Rize'den Diyarbakır'a, Hakkari'den İstanbul'a, Hatay'dan Ordu'ya birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gayret gösteren aziz milletimize rehberlik edecektir."

Tavlı, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Milli Mücadele kahramanlarını, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle andı.

Milli Mücadele boyunca Karadeniz'de cepheye silah ve mühimmat taşıyan İstiklal Madalyalı Samsun Mavnacılar Loncası'nın kahramanlarını da anan Tavlı, hayatta olan gazilere şükranlarını sunarak sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diledi.