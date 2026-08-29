Samsun'da el freni çekilmeyen otomobil doğal gaz tesislerine girdi

Bereket Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda Ü.D. tarafından park edilen 66 ABL 547 plakalı otomobil, iddiaya göre el freninin çekilmemesi sonucu eğimli yolda hareket etmeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.