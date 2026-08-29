Samsun'da el freni çekilmeyen otomobil doğal gaz tesislerine girdi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde park edildikten sonra el freninin çekilmediği iddia edilen otomobil, doğal gaz tesislerinin bulunduğu alana girdi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde park edildikten sonra el freninin çekilmediği iddia edilen otomobil, doğal gaz tesislerinin bulunduğu alana girdi.
Bereket Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda Ü.D. tarafından park edilen 66 ABL 547 plakalı otomobil, iddiaya göre el freninin çekilmemesi sonucu eğimli yolda hareket etmeye başladı.
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki doğal gaz tesislerinin bulunduğu alana girdi.
Olayda yaralanan olmazken, otomobil bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.
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