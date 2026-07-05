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        Çarşamba'da büyükbaş hayvana çarpan araçtaki yolcu yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde aracın büyükbaş hayvana çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Çarşamba'da büyükbaş hayvana çarpan araçtaki yolcu yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde aracın büyükbaş hayvana çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        A.Ç. idaresindeki 34 EVN 635 plakalı araç, Kumtepe Mahallesi köy yolunda seyir halindeyken S.A'ya ait olduğu öğrenilen büyükbaş hayvana çarptı.

        Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.Ç. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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