Çarşamba'da fındık dolandırıcılığı: 2 gözaltı

Olay, 19 Ekim günü Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri, 2 şüphelinin bir vatandaştan fındık almak için anlaştığını ancak fındığın parasını ödemediği ve tartım sırasında 100 kilogram fazla fındık aldığı bilgisine ulaştı.

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