Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Çarşamba'da fındık dolandırıcılığı: 2 gözaltı

        Çarşamba'da fındık dolandırıcılığı: 2 gözaltı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, vatandaşın fındıklarını alıp parasını ödemedikleri ve tartım sırasında 100 kilogram fazla fındık aldıkları iddia edilen 2 şüpheli, yaklaşık 300 kilogram fındığı satmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Çarşamba'da fındık dolandırıcılığı: 2 gözaltı

        Samsun’un Çarşamba ilçesinde, vatandaşın fındıklarını alıp parasını ödemedikleri ve tartım sırasında 100 kilogram fazla fındık aldıkları iddia edilen 2 şüpheli, yaklaşık 300 kilogram fındığı satmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

        Olay, 19 Ekim günü Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri, 2 şüphelinin bir vatandaştan fındık almak için anlaştığını ancak fındığın parasını ödemediği ve tartım sırasında 100 kilogram fazla fındık aldığı bilgisine ulaştı.

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda şüpheliler, yaklaşık 300 kilogram fındığı satmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram fındık sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Havza'da şehit aileleriyle vefa buluşması
        Havza'da şehit aileleriyle vefa buluşması
        Samsun'da fındık dolandırıcılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da fındık dolandırıcılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da Gürgenyatak Gençlik Merkezi ve Orman Parkı Projesi'nin yapımına b...
        Samsun'da Gürgenyatak Gençlik Merkezi ve Orman Parkı Projesi'nin yapımına b...
        Canik Belediye Başkanı Sandıkçı esnafın taleplerini dinledi
        Canik Belediye Başkanı Sandıkçı esnafın taleplerini dinledi
        Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına devam etti
        Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına devam etti
        Uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı