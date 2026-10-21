Çarşamba'da fındık dolandırıcılığı: 2 gözaltı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, vatandaşın fındıklarını alıp parasını ödemedikleri ve tartım sırasında 100 kilogram fazla fındık aldıkları iddia edilen 2 şüpheli, yaklaşık 300 kilogram fındığı satmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde, vatandaşın fındıklarını alıp parasını ödemedikleri ve tartım sırasında 100 kilogram fazla fındık aldıkları iddia edilen 2 şüpheli, yaklaşık 300 kilogram fındığı satmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.
Olay, 19 Ekim günü Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri, 2 şüphelinin bir vatandaştan fındık almak için anlaştığını ancak fındığın parasını ödemediği ve tartım sırasında 100 kilogram fazla fındık aldığı bilgisine ulaştı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda şüpheliler, yaklaşık 300 kilogram fındığı satmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen yaklaşık 300 kilogram fındık sahibine teslim edildi.
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