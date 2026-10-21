Petek Genç Kitap Kulübü'nde her ay yeni bir eser kitapseverlerle buluşuyor

– Samsun Büyükşehir Belediyesince (SBB) Petek Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Körfez Aylık Kitap Kulübü kitapseverleri her ay farklı bir eser etrafında buluşturuyor.

SBB, kitap okuma alışkanlığını güçlendirmek ve edebiyatın düşünce dünyasına katkısını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği etkinliklerle kitapseverleri bir araya getirmeyi sürdürüyor. Petek Gençlik Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen Körfez Aylık Kitap Kulübü, her ay farklı bir eseri merkeze alarak katılımcılara birlikte okuma, değerlendirme ve fikir alışverişinde bulunma imkânı sunuyor. İlk iki buluşmada Cemil Meriç'in Bu Ülke ve Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf eserlerini ele alan kitap kulübünde, bu ay Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir adlı eseri okunuyor. Türk edebiyatının önemli eserleri üzerinden ilerleyen etkinlikler katılımcıların kitaplara farklı perspektiflerden yaklaşmalarına ve düşüncelerini paylaşmalarına zemin hazırlıyor.

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Her ay belirlenen eserin bölümler hâlinde okunduğu 17 yaş ve üzerindeki kitapseverlerin katılımına açık olan Körfez Aylık Kitap Kulübü'nde okunan bölümler üzerine değerlendirmeler yapılarak eserin anlatımı, zihinsel arka planı ve okuyucuda bıraktığı izler üzerine sohbet ediliyor.