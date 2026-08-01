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        Çarşamba'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Çarşamba'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisindeki kavşakta meydana gelen kazada, Samsun istikametine seyir halinde olan Y.T. yönetimindeki 35 BAE 464 plakalı kamyon, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan M.T. idaresindeki 55 AFS 134 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilin sürücüsü M.T. ile araçta bulunan yolcular P.T. ve N.T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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