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        "Cemre Kamp"ın 6'ncı etabı Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gerçekleştiriliyor

        Cemre Vakfınca düzenlenen "Cemre Kamp"ın 6'ncısı Samsun'da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 19:56 Güncelleme:
        "Cemre Kamp"ın 6'ncı etabı Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gerçekleştiriliyor

        Cemre Vakfınca düzenlenen "Cemre Kamp"ın 6'ncısı Samsun'da devam ediyor.

        Türkiye'nin farklı illerinden 66 öğrencinin katıldığı kampın ikinci gününde katılımcılar, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gözlem yapma fırsatı buldu, bisiklet turu ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Katılımcılara ekolojik ayak izini azaltma, sıfır atık uygulamaları ve ekosistem koruma farkındalığı konularında da eğitimlerin verildiği programda, gençlerin çevre konusundaki bilinç düzeylerinin geliştirilmesi hedeflendi.

        Programda ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesine ait atık suyu yeniden kullanılabilir hale getiren özel ekipman aracı, öğrencilere tanıtıldı.

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        Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, AA muhabirine, vakıf olarak her ay farklı illerde kamplar gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde öğrencilerin gözlem yaparken doğayı yakından tanıma fırsatı da bulduklarını vurgulayan Gökgöz, şöyle konuştu:

        "Samsun kampımızla biraz teoriden uygulamaya geçmiş olduk. Biz kampımızı yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki ay İstanbul, sonra da COP31 başladığı için kamplarımız bitmiş oluyor. COP31'e de Cemre Vakfı olarak tüm gönüllülerimizle birlikte katılıp, Türkiye'nin güzel bir ev sahipliği yapmasını sağlayacağız."

        Cemre Vakfı gönüllüsü Serçin Aykut ise Karabüklü olduğunu ve Kırklareli Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümünden mezun olduğunu ifade ederek, "Bugün burada Cemre Vakfı gönüllüsü olarak bulunuyoruz. Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne geldiğimiz için çok mutluyuz. Zengin doğası ve canlı çeşitlilikleriyle doğayı korumak ve çevre bilincini yaymak adına burada bulunuyoruz. Bu programı gerçekleştiren Başkanıma, genel koordinatörlerimize çok teşekkür ederiz. Bizler burada olmaktan çok mutluyuz. Teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

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        "Cemre Kamp"ın 6'ncı etabının yarın Samsun'un Ladik ilçesinde devam edeceği bildirildi.

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