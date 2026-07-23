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        Devlet desteğiyle kurulan modern serada yılda 2 milyon gül üretilmesi hedefleniyor

        RECEP BİLEK - Samsun'un Bafra ilçesinde bir firma, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 12 milyon 500 bin lira hibe ile kurduğu modern serada gül üretimine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Devlet desteğiyle kurulan modern serada yılda 2 milyon gül üretilmesi hedefleniyor

        RECEP BİLEK - Samsun'un Bafra ilçesinde bir firma, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 12 milyon 500 bin lira hibe ile kurduğu modern serada gül üretimine başladı.

        Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir şirket, gül yetiştirme hedefiyle TKDK Samsun İl Koordinatörlüğüne başvurdu.

        Projesinin kabul edilmesiyle 12 milyon 500 bin lira hibe desteği almaya hak kazanan firma, Bafra Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde 19 bin 56 metrekarelik alanda sera oluşturdu.

        Modern iklimlendirme sistemlerinin bulunduğu serada aylık ortalama 100 bin gül üretiliyor. Üretimin yılda 2 milyon adede çıkarılması hedefleniyor. Serada 16 kişi de istihdam ediliyor.

        Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Pul, AA muhabirine, gül üretimi yapılan tam otomasyonlu seranın, Karadeniz'de tek, Türkiye'de de önde gelen seralardan olduğunu söyledi.

        Serada istihdam da sağladıklarını dile getiren Pul, "Burada çoğunluğu kadın olmak üzere 16 kişiye istihdam sağlıyoruz. Gül üretiyoruz. Renkli, kırmızı güllerimiz var. Her şey otomatik. Seramız günün şartları neyse onu sağlamaya göre tasarlandı. Sıcaklığını ve nemini ona göre ayarlar. Makine ekipmanı ona göre kullanırız. Katkılarından dolayı TKDK'ye çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Ürettikleri gülleri Türkiye geneline gönderdiklerini aktaran Pul, ihracata yönelik girişimde de bulunduklarını kaydetti.

        - Cari açık verilmesi nedeniyle gül yetiştiriciliğine önem veriliyor

        TKDK Samsun-Sinop Koordinatörü Yusuf Özbey ise firmaya hibenin yanı sıra KDV muafiyet desteği de verildiğini belirtti.

        Seranın dünya standartlarında, teknoloji yoğunluklu ve örnek bir sera olduğuna dikkati çeken Özbey, "İlk hasat sezonu başladı. Yıllık 2 milyon adetlik hedefimizi yakalayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

        Gül yetiştiriciliğinin önemine işaret eden Özbey, şunları söyledi:

        "Cari açık verdiğimiz sektörlerden bir tanesi. Bu bakımdan hem yurt içi tüketime yönelik hem de yurt dışına rahatlıkla ihracat yapabileceğimiz bir alan. Özellikle birim alanda çok yüksek katma değer alabileceğimiz tarımsal ürünlerden bir tanesi. Bu bakımdan da bu seramız hem Bafra'da hem Samsun'umuzda hem de bölgemizde örnek olabilecek seralardan biri."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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