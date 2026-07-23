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        Samsun'da 36. Uluslararası Halk Oyunları Festivali kapsamında ilçe gösterisi yapıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali kapsamında ilk ilçe gösterisi Havza'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Samsun'da 36. Uluslararası Halk Oyunları Festivali kapsamında ilçe gösterisi yapıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali kapsamında ilk ilçe gösterisi Havza'da gerçekleştirildi.

        Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen program öncesi Kaymakam Samet Serin ve Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından halk oyunları ekiplerinin temsilcilerine ülke bayraklarının renklerinden oluşan çiçek buketleri verildi.

        Etkinlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Meksika, Rusya ve Gürcistan ekipleri sahne alarak, geleneksel kostümleriyle ülkelerinin halk oyunlarından örnekler sergiledi.



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