Samsun'da öğrencilere "Bağımlılıkla mücadele" semineri verildi
Samsun'un Bafra ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik, "Bağımlılıkla mücadele" semineri düzenlendi.
Samsun'un Bafra ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik, "Bağımlılıkla mücadele" semineri düzenlendi.
Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 120 öğrencinin katıldığı programda, Yeşilay Bafra Temsilcisi Hasan Şirin sunum yaptı.
Şirin, madde, teknoloji ve tütün bağımlılığı konularında bilgi vererek, bağımlılığın bireyin yanı sıra aileyi ve toplumu da olumsuz etkilediğini vurguladı.
Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan da gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Sağlıklı gençlik, sağlıklı gelecek demektir. Boş vaktinizi spor, sanat ve Kur'an ile doldurarak bağımlılıkların tuzağına düşmeyin." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, katkılarından dolayı Şirin'e teşekkür etti.
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