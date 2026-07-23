Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda O.S'nin (34) Tepecik ve İshaklı mahallelerindeki ikametlerinde arama yapan jandarma ekipleri, 6 bin 313 sentetik ecza hapı, 57 gram kokain, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirdi.
Şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü.
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