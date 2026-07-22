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        Samsun'da 36. Uluslararası Halk Oyunları Festivali devam ediyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 36. Uluslararası Halk Oyunları Festivali sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 23:43 Güncelleme:
        Samsun'da 36. Uluslararası Halk Oyunları Festivali devam ediyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 36. Uluslararası Halk Oyunları Festivali sürüyor.

        Festivalin ikinci gününde Atakum Çobanlı İskelesi'ndeki konserin ardından Bosna Hersek, Türkiye, Sırbistan, Slovakya, Bulgaristan, Adige Cumhuriyeti ve Moldova ekipleri geleneksel halk oyunlarını sergiledi.

        Renkli kostümleri ve yörelerine özgü müzik eşliğinde sahne alan ekiplerin gösterisi, izleyicilerden alkış aldı. Katılımcılar da etkinliği ilgiyle takip ederek cep telefonlarıyla gösterileri görüntüledi.

        Festivale Türkiye'nin yanı sıra Meksika, Sırbistan, Adige Cumhuriyeti, Rusya, Polonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Slovakya ve Gürcistan'ın halk oyunları ekipleri katılıyor.

        Festival, 26 Temmuz'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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