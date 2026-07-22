Samsun'da yaklaşık 300 dönüm buğday ekili arazi yangında zarar gördü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 300 dönüm buğday ekili arazide zarar oluştu.





Ovacık Mahallesi'nde biçerdöverle arazide hasat yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki buğday ekili tarlalara sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Vezirköprü Amirliği, Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.



Yangında 15 kişiye ait yaklaşık 300 dönüm biçilmemiş buğday ekili alan zarar gördü.



Ekili arazileri yanan ve fenalık geçiren bazı vatandaşlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

