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        Samsun'da düzenlenen "7. Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali" başladı

        Samsun'da, Bafra Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali" (Kapıkayafest), ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 18:32 Güncelleme:
        Samsun'da düzenlenen "7. Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali" başladı

        Samsun'da, Bafra Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali" (Kapıkayafest), ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        ​Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AA muhabirine, organizasyon için uzun süredir titiz bir hazırlık süreci yaşandığını söyledi.

        ​Ekiplerin yaklaşık 2 aydır alanda yoğun gayret gösterdiğini belirten Kılıç, ​"Karadeniz'in en büyük festivaliyle bir aradayız. Güzel hizmet sunmak, kusursuz bir festival gerçekleştirebilmek için tüm personelimizle, ilgili ekiplerimizle gayret gösteriyoruz. Yarın protokol açılışını yapacağız ama bugünden itibaren alana girişler başladı. Çadırda kalacak misafirlerimiz geldi, yerleşimler başladı." dedi.

        ​Festivalin kapsamının her geçen yıl genişlediğini vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

        "Her yıl üstüne biraz daha koyuyoruz. Kapıkayafest, hem yamaç paraşütü hem yelken kanat hem su sporları, değişik etkinlikler, ATV gezisi, tekne gezisi gibi etkinlikler sunuyor. Bunun yanında dağ yürüyüşü, dağ koşusu gibi yarışmaları barındıran, herkesin beklentisini karşılayacak çok önemli bir festivali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir de bu yıl önemli bir konserimiz olacak. Sefo'yu dinleyicilerimizle, hemşehrilerimizle buluşturacağız."

        ​Festivale yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda katılım olduğunu dile getiren Kılıç, ​"Yurt dışından gelen paraşütçülerimiz var. Uçuşlar başladı zaten. Aynı anda belki 50-60 paraşütçümüzün uçtuğu çok güzel görselleri yaşayacağız. 200'ün üzerinde belki paraşütçümüz var. İnşallah bu sene de 4 gece 5 gün dolu dolu bir festivali hep beraber yaşayacağız."

        Kılıç, Kapıkayafest'e gelmek isteyenler için ilçe merkezinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan festival süresince araç kaldırılacağını sözlerine ekledi.

        - Festivalin etkinlik takvimi

        Bu yıl "Doğayı yaşat, sporu yaşa" sloganıyla 22-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen festivalin resmi açılış töreni, 23 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak.

        Festivalin ilk gününde geleneksel sanat atölyeleri kapsamında su kabağı işlemeciliği, zembil/sepet örücülüğü ve kilim dokumacılığı workshop çalışmaları yer alıyor.

        Su sporları kapsamında tekne gezileri, kano, jetski, muz, ringo bot, bisiklet turu, deniz traktörü ve sürat teknesi etkinlikleri ile bisiklet turları düzenlenecek.

        Sportif faaliyetlerde masa tenisi, badminton, voleybol, mini futbol, speedball, böcek ve zıp zıp etkinlikleri yer alırken, hava sporlarında tandem ve single yamaç paraşütü uçuşları, dağcılıkta kaya tırmanışı gerçekleştirilecek.

        İkinci günde festival hava sporları, su sporları, workshop çalışmaları ve motor sporlarıyla devam edecek. Yelken kanat ile paramotor gösterilerinin sunulacağı festivalde kürek sörfü yarışı, Sarı Kilise doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı ve ödüllü survivor parkuru düzenlenecek.

        Kamp aktiviteleri kapsamında ise açık hava sinemasında "Hababam Sınıfı Tatilde" filmi gösterilecek.

        Üçüncü günde ödüllü kano yarışı, kurt izi doğa yürüyüşü, ödüllü voleybol turnuvası ve ebru workshop gösterimi yapılacak. Dereceye giren kano sporcularına törenle ödüllerinin verileceği günün akşamında Sefo konser verecek.

        Dördüncü gün 21 kilometrelik ödüllü dağ koşusu yarışı, Tepen Deliği doğa yürüyüşü ve ödüllü survivor parkuru organize edilecek. Dağ koşusunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek. Akşam saatlerinde ise kamp etkinlikleri bünyesinde "Kapıkaya Aileler Yarışıyor" yarışması gerçekleştirilecek.

        Festivalin beşinci ve son gününde ise Apara Şelalesi doğa yürüyüşü ve kaya tırmanışı olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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