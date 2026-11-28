Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Emin Tuğral, Özcan Sultanoğlu
Samsunspor: Bilal Bayazıt, Joe Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Watt, Samed Onur, Coulibaly, Sekongo, Sousa, Bayo
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Arda Çağan Çelik, Metehan Baltacı, Yiğit Hamza Aydar, Niasse, Oğulcan Ülgün, Traore, Gouveia, Luis, Pedro Mendes
Goller: Dk. 7 Bayo, Dk. 26, Dk. 39 Coulibaly (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Watt, Dk. 36 Erakovic, Dk. 43 Bilal Bayazıt (Samsunspor), Dk.30 Niasse, Dk. 34 İrfan Can Eğribayat, Dk. 43 Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği)
SAMSUN
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