Samsun'da sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar kapsamında yapılması planlanan 350 yataklı İlkadım Devlet Hastanesi'nin inşa edileceği alanda incelemelerde bulunuldu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya katıldı.

Karadeniz'in sağlık üssü Samsun'un sağlık altyapısını daha da güçlendirecek projelerin ve planlanan yatırımların değerlendirildiği toplantının ardından heyet, 350 yataklı İlkadım Devlet Hastanesi'nin yapılacağı alana geçerek incelemelerde bulundu. Projenin, Samsun'un sağlık hizmetleri kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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Samsun protokolü, İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binasının inşaat alanı ile Gazi Devlet Hastanemizin taşınacağı eski Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tamamlandığında Samsun’umuzda sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesine önemli katkı sağlaması hedeflenen yeni hizmet binası ve hastanemizin taşınma sürecine ilişkin çalışmalar yerinde değerlendirildi.