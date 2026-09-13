Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Samsun Şehir Hastanesi açılışında konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Samsun Şehir Hastanesi açılışında konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Her yere, her noktaya spor salonları, modern spor tesisleri yapıyoruz ve ülkemizin dört bir yanında sporun gelişmesi için çalışıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Samsun Şehir Hastanesi açılışında konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Her yere, her noktaya spor salonları, modern spor tesisleri yapıyoruz ve ülkemizin dört bir yanında sporun gelişmesi için çalışıyoruz." dedi.

        Bakan Bak, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak geçen hafta yurt yerleştirmelerini açıkladıklarını ve yüzde 93 oranında yerleştirme yaptıklarını hatırlattı.

        Dünyada hiçbir ülkede bir milyon yatak kapasitesine sahip bir sistem olmadığını vurgulayan Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla üniversiteye başlayacak gençlerimiz için bir milyon yatağımız hazır. Onları bekliyoruz. Evet, bu yurtlarda sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz. Öğrencilerimize burs veriyoruz, kredi veriyoruz. Yaklaşık 650 bin öğrencimize karşılıksız burs veriyoruz. 850 bine yakın öğrencimize de başvuran herkese kredi veriyoruz. Biliyorsunuz kredinin de faizi yok. Öğrenci okulu bitiriyor. Bitirdikten sonra iki yıl sonra ödemeye başlıyor. Eğer iş bulamamışsa onu da erteliyor. Spor tesislerinde devrimler yapıldı, spora büyük yatırımlar yapıldı." diye konuştu.

        REKLAM

        Bakan Bak, yüzme bilmeyen kalmasın projesi çerçevesinde son sekiz yıl içinde 12 milyon kişiye yüzme öğretildiğini belirterek, "Buradan şunu söylüyorum. Şu anda yarı olimpik olmak üzere 700 tane havuz tamamlandı. 150 tanesinin inşaatı devam ediyor. 150 tanesinin de projesi bitmek üzere, ihale aşamasında. Dolayısıyla her yere, her noktaya spor salonları, modern spor tesisleri yapıyoruz ve ülkemizin dört bir yanında sporun gelişmesi için çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim görevimiz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, bağımlılıktan, dijital bağımlılıktan uzak tutmaktır. O nedenle de bütün herkesi spor tesislerimize bekliyoruz. Spor salonlarımıza bekliyoruz. Gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Geçen hafta hep birlikte izledik. Filenin Sultanları ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Onları da tebrik ediyoruz. Ülkemizin bayrağını dalgalandıran bütün sporcularımıza teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.

        REKLAM

        Türkiye'nin İtalya'da yapılan Akdeniz Oyunları'na katıldığını dile getiren Bakan Bak, şunları kaydetti:

        "Orada 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplamda 111 madalya kazanarak ev sahibi İtalya'nın ardından Akdeniz ülkeleri içinde ikinci sıraya yerleştik. Dolayısıyla sporda büyük yatırımlar var. Modern stadyumlar var. Kırk tane stadyum yapıldı, bitirildi. Dört beş tanesinin yapımı devam ediyor. İlave yirmi tane daha yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız spora büyük yatırımlar yapıyor ve gençlerimizin spor yapmasını teşvik ediyoruz. Diğer bir konu baktığınız zaman da bizim için önemli olan hususlardan bir tanesi insanlarımızın hareket etmesi. Lütfen bizi bekleyen bir tehlike var, obezite...Çok hareket etmemiz lazım. Eğer hareket edersek, spor yaparsak, sporu hayatımızın bir parçası olarak devam ettirirsek hastaneye gelmeyiz. Biliyorsunuz dünyada en çok sağlık yatırımı yapan ülkelerden bir tanesi de Türkiye. İşte bu eser, muhteşem bir eser. Bunun gibi onlarcası Türkiye'nin dört bir yanında yapıldı."

        REKLAM

        Avrupa Oyunları'nın 2027 yılında İstanbul'da yapılacağını hatırlatan Bakan Bak, "Yine 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. Ve bunun gibi pek çok uluslararası organizasyon Türkiye'de yapılacak. Biliyorsunuz geçen yıl da '12 Dev Adam' Avrupa ikincisi oldu ve ülkemizi iyi bir şekilde temsil etti. Takip ediyorsunuz 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledik. Sekizde sekiz yaparak yolumuza devam ediyoruz. İnşallah Doha'da yapılacak olan Dünya Basketbol Şampiyonası'na da katılacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        İlk ders zili bugün çalıyor
        İlk ders zili bugün çalıyor
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Uzaklaştırma kararı yetmedi! Bir kadına daha kıydılar
        Uzaklaştırma kararı yetmedi! Bir kadına daha kıydılar
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        Tam 139 kapsül! Tomografide ortaya çıktı
        Tam 139 kapsül! Tomografide ortaya çıktı
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        25 dakikayla rekor kırdılar
        25 dakikayla rekor kırdılar
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması

        Benzer Haberler

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşt...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşt...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun ziyareti öncesi hazırlık toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun ziyareti öncesi hazırlık toplantısı
        Kavak'ta TMO buğday alımlarını tamamladı: 2 bin 20 ton ürün teslim edildi
        Kavak'ta TMO buğday alımlarını tamamladı: 2 bin 20 ton ürün teslim edildi
        Samsun'da 250 bin öğrenci ders başı yapacak
        Samsun'da 250 bin öğrenci ders başı yapacak
        Palamut bedavadan biraz daha pahalı: Tanesi 50 TL
        Palamut bedavadan biraz daha pahalı: Tanesi 50 TL