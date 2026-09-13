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        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse şimdiye kadar yarışamadı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse şimdiye kadar yarışamadı." dedi.

        Samsun Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşan Uraloğlu, Samsun'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

        "AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse şimdiye kadar yarışamadı" diyen Uraloğlu, "Allah'ın izniyle bundan sonra da yarışamayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'mizin, AK belediyelerin ve merkezi hükümetimizin 24 yılı içerisinde ülkemize kazandırdıkları aşikar hepimiz biliyoruz. Bugün 2002 Türkiye'siyle kıyaslanamayacak bir konuma geldik. Yılların ihmaline son verirken diğer taraftan ülkemizi geleceğe taşıyan çağ atlatan nice projelere imza attık." dedi.

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Uraloğlu, "Yaparsa AK Parti yapar. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Kara yolundan demir yoluna, havacılıktan denizciliğe, haberleşmeden dijital altyapıya kadar ülkemizi geleceğe taşıyan yatırımları hayata geçirdik. Elbette devamını da yapacağız. Bakın bölünmüş yollarımız 6 bin 101 kilometreydi. Samsun, hiçbir ilimize bölünmüş yollarla bağlanamıyordu. Ben de burada bir kardeşiniz olarak görev yaptım. Bugün 30 bin 205 kilometreye çıkardık bölünmüş yolları. Bugün tam 77 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlandı." diye konuştu.

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        Türkiye'yi 2 bin 251 kilometrelik hızlı demir yolu ağıyla donattıklarını dile getiren Uraloğlu, "Avrupa'da altıncı, dünyada da sekizinci demir yolu, hızlı demir yolu işletmecisiyiz. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir yer kalmayacak mantığıyla uçuş ağını genişlettik. 26 olan havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. 50 ülkede sadece 60 noktaya uçabilirmişiz. Bugün 133 ülkede 356 noktaya uçabilen bir Türkiye var." dedi.

        Samsun Şehir Hastanesi'nin öneminden bahseden Uraloğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Herkesin laf, kendilerinin ise icraat ürettiklerini ifade eden Uraloğlu şunları söyledi:

        "Samsun'a gelecek olan hızlı treni biz Kırıkkale'den yola çıkardık. Çorum'a kadar yapım çalışmaları devam ediyor. Merzifon, Çorum, Havza kesiminin de ihalesini yaptık. Ona da inşallah önümüzdeki senenin ilk aylarında başlarız. Sonra ne kaldı? Havza'dan Kavak'tan Samsun'a kadar gelecek olan hattın ihalesini inşallah yine önümüzdeki sene yapmış olacağız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Projemiz tamamlandığında ne işe yarayacak? Bugün Samsun'dan Ankara'ya kaç saatte gidiyoruz? Dört saatte, beş saatte. Otobüs altı saatte. Demir yolu bittiği zaman sadece ve sadece iki buçuk saatte gideceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bir de Özgür Özel Çorum'a gelmiş. Demiş ki 'bu demir yoluna başladılar ya bunu biz açacağız'. Hiç merak etmesin. Biz başladığımız hiçbir işi eksik bırakmadık. Onu bitirmeyi de Allah'ın izniyle bize nasip olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah."

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        Samsun Çarşamba Havalimanı'nın kapasitesini büyüterek daha kaliteli, daha modern hizmet sunmasını sağlayacaklarını ifade eden Uraloğlu, "Bugün de ziyaret ettim. Gayet iyi gidiyoruz. Samsun'umuza sıfırdan 29 bin 120 metrekarelik yeni bir iç ve dış hatlar terminal kazandıracağız. Samsun sanayisinde, altyapısında, savunma sanayinde çok iyi. Biz de Allah'ın izniyle ulaştırma olarak geri kalmayacağız. Havalimanımızın kapasitesini iki milyondan üç milyona çıkarıyoruz. Değerli kardeşlerim, sizlerle birlikte Samsun'u ve Türkiye'yi büyütecek geleceğe taşıyacak adımları atmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam edersek, sağlam durursak, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürürsek ki buna hiçbirimizin şüphesi yok. Huzurlu, refahlı bir geleceğin hepimizi beklediğini özellikle söylemek isterim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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