GÜNCELLEME - Samsun'da tüp deposunda çıkan yangın söndürüldü

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ile Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Patlamalar sırasında depodan fırlayan parçaların isabet ettiği bir binanın 6'ncı katındaki dairede yangın çıktı.

Çay Mahallesi Şeyh Zeytennit Caddesi'nde Yücel Sezer'e ait tüp deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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