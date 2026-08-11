Samsun'da tüp deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yangına 9 itfaiye aracı, 2 TOMA ve 2 sulama aracıyla müdahale ediliyor.

Patlama sonucu depodan fırlayan parçaların isabet ettiği bir binanın 6'ncı katındaki dairede de yangın çıktı.

Çay Mahallesi Şeyh Zeytennit Caddesi'nde tüp deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tüp deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

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