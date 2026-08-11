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        Samsun'da tüp deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tüp deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 20:35 Güncelleme:
        Samsun'da tüp deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tüp deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Çay Mahallesi Şeyh Zeytennit Caddesi'nde tüp deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Depoda meydana gelen patlamalar nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Patlama sonucu depodan fırlayan parçaların isabet ettiği bir binanın 6'ncı katındaki dairede de yangın çıktı.

        Yangına 9 itfaiye aracı, 2 TOMA ve 2 sulama aracıyla müdahale ediliyor.

        Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ile Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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