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        Havza Anaokulu öğrencilerinden sıfır atık sergisi

        Samsun'un Havza ilçesinde Havza Anaokulu öğrencilerinin yıl sonu etkinlikleri kapsamında hazırladığı sıfır atık temalı "Yeşiliyle Vatan, Kırmızısıyla Bayrak" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Havza Anaokulu öğrencilerinden sıfır atık sergisi

        Samsun'un Havza ilçesinde Havza Anaokulu öğrencilerinin yıl sonu etkinlikleri kapsamında hazırladığı sıfır atık temalı "Yeşiliyle Vatan, Kırmızısıyla Bayrak" sergisi açıldı.

        Havza Anaokulu tarafından yıl sonu etkinlikleri kapsamında, öğrencilerin atık malzemelerden hazırladığı ürünlerin yer aldığı sıfır atık temalı serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Programın açılışında konuşan Okul Müdürü Hasan Geyik, amaçlarının çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

        Sergi öncesinde anaokulu öğrencileri, yıl sonu etkinlikleri kapsamında hazırladıkları gösterileri okul bahçesinde sundu.

        Gösterilerin ardından sıfır atık temalı "Yeşiliyle Vatan, Kırmızısıyla Bayrak" sergisi, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık ve davetliler tarafından gezildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğ, anaokulu öğrencilerinin hazırladığı çalışmaların çok kıymetli olduğunu belirterek, "Gelecek nesillerimizin çevre bilinci edinmeleri adına bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor. Öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Sergide, öğrenciler tarafından geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan Türk bayrağı, Atatürk portresi, çevre temalı çalışmalar ve çeşitli hayvan figürleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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