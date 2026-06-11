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        Samsun'da Çiçekyazı Barajı ile 4 ilçenin su ihtiyacı güvence altına alınacak

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin orta ve uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını güvence altına alacak Çiçekyazı Barajı Projesi için ilk adımı attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Samsun'da Çiçekyazı Barajı ile 4 ilçenin su ihtiyacı güvence altına alınacak

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin orta ve uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını güvence altına alacak Çiçekyazı Barajı Projesi için ilk adımı attı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin su arz güvenliğini güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında, Planlama Raporu ve Proje Yapımı işi için imzalar atıldı.


        SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje için düzenlenen imza törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.

        Kavak ilçesi Çiçekyazı Mahallesi sınırlarında, Çiğil Deresi üzerinde inşa edilmesi planlanan Çiçekyazı Barajı'nın tamamlanmasıyla Asarcık, Kavak, Havza ve Ladik ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı kırsal mahallelerin içme suyu ihtiyacının uzun yıllar güvence altına alınması hedefleniyor. Proje, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını da karşılayarak bölgenin ekonomik gelişimine katkı sunacak.

        Yıllık yaklaşık 8,46 milyon metreküp su temini hedeflenen proje kapsamında inşa edilecek baraj, 74 metre yüksekliğinde, 506 metre kret uzunluğunda ve 2,7 milyon metreküp dolgu hacmine sahip kil çekirdekli kaya dolgu barajı olarak tasarlandı. Yaklaşık 8,8 milyon metreküp normal depolama hacmine sahip olacak barajın yağış alanı ise 27,59 kilometrekare olarak belirlendi.

        Barajdan sağlanacak ham su, günlük 30 bin metreküp kapasiteli İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılarak Kavak, Havza, Ladik ve Asarcık ilçeleri ile Havza Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaştırılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, projenin kentin geleceği açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, "Bugün attığımız bu imza, sadece bir baraj projesinin başlangıcı değil aynı zamanda Samsun'umuzun geleceğine yaptığımız stratejik bir yatırımdır. Nüfus artışı, iklim değişikliğinin etkileri ve artan su ihtiyacını göz önünde bulundurarak şehrimizin yarınlarını bugünden planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Projenin tamamlanmasıyla Kavak, Havza, Ladik ve Asarcık ilçeleri ile Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin uzun yıllar boyunca güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanacağına işaret eden Doğan, "Bu yönüyle Çiçekyazı Barajı, şehrimizin geleceğine yapılan en önemli su yatırımlarından biri olacak. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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