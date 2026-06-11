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        Havza'da sel sonrası yapılan çalışmalar değerlendirildi

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat başkanlığında ilçede yaşanan selin ardından yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Havza'da sel sonrası yapılan çalışmalar değerlendirildi

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat başkanlığında ilçede yaşanan selin ardından yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

        Havza Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda 12 Mayıs'ta Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu yaşanan selin ardından Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Devlet Su İşleri, hasar tespit çalışmaları ve hayatın normale dönmesi için yapılan çalışmalar değerlendirildi.

        Ayvat, taşkından 70 konut ve 377 iş yerinin etkilendiğini, selin ardından Samsun Valiliği koordinasyonunda AFAD, Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Havza Kaymakamlığı ve Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Defterdarlığı, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ), Türk Kızılay ile ilgili kurum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini anlattı.


        İlçede selin ilk anından itibaren Valilik koordinesinde 2 bin 624 personel, 1200 AFAD ve akredite sivil toplum kuruluşu gönüllüsünün görev yaptığını aktaran Ayvat, 362 kara aracı ile 132 iş makinesi ile hayatın kısa sürede normale dönmesi için çalışma yürütüldüğünü anlattı.

        Selin ardından müdahale, hasar tespit, onarım, temizlik, gıda temini ve psikososyal destek çalışmaları yürütüldüğünü dile getiren Ayvat, "İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ile Samsun Valiliği tarafından afetten etkilenenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödenek aktarıldı. İnşallah DSİ tarafından uygulanacak Hacı Osman Deresi ıslah projesi ile ilçemiz daha güvenli olacak. Bu süreçte her zaman yanımızda olan Samsun Valiliğimiz olmak üzere tüm kurumlarımıza ve bizlere destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

        Toplantıya İl Defterdarı Halil İbrahim Temiz, Samsun AFAD Müdürü Ahmet Matur, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Madeni İşleri Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat, Havza Bakkal, Bayii ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz katıldı.




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