İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, Kıran Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kıran Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurnaz, mahalle ziyaretleri kapsamında Kıran Mahallesi'ni ziyaret etti.





Mahalle sakinleriyle sohbet edip talep ve önerileri dinleyen Kurnaz, taleplerin çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.





İlkadım'da her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla çalışmaların devam ettiğini belirten Kurnaz, göreve geldikleri günden bu yana mahallelerde hemşehrileriyle buluşmaya devam ettiklerini anlattı.





Mahallelerde vatandaşlarla buluşmaları önemsediklerini dile getiren Kurnaz, şunları kaydetti:





"Çünkü burada vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim kuruyor, talep, öneri ve temennilerini dinleme fırsatı yakalıyoruz. Muhtarlarımız gibi hemşehrilerimiz de bizim mahallelerdeki gözümüz kulağımızdır. Hemşehrilerimizden gelen tüm talep ve önerileri dikkate alıyoruz. Belediyemiz tarafından yapılması gereken talepleri yapıyor, farklı kurumlardaki talepleri ise ilgili kurumlara yönlendirerek takibini yapıyoruz. Mahallelerimizle güçlü bir bağımız var. Özellikle muhtarlarımız bu noktada vatandaşla belediye arasında köprü görevi görüyor. Bu durum da İlkadım'ın daha konforlu, daha estetik daha güvenilir ve daha modern noktaya gelmesine olanak sağlıyor. İlkadım Belediyesi olarak hemşehrilerimizin her anında hep yanında olmaya devam ediyoruz."





Ziyarete İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Güven, Kavak Dernekler Federasyonu Başkanı Şerif Korkmaz, Kıran Mahalle Muhtarı Kemal Saraç ve Çatalarmut Mahalle Muhtarı Berat Güdeloğlu ile vatandaşlar katıldı.















