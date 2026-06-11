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        Terme MYO'da mezuniyet sevinci

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Terme Meslek Yüksekokulunun (MYO) 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Terme MYO'da mezuniyet sevinci

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Terme Meslek Yüksekokulunun (MYO) 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Terme Meslek Yüksekokulu bahçesinde gerçekleştirilen törene, Terme Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, OMÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz, OMÜ Terme Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erol Terzi, Terme Gençlik Merkezi Müdür Vekili Ayhan Sunar, Kastamonu Entegre Samsun Fabrika Müdürü Ertekin Dikmen, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Törende konuşan Terme Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erol Terzi, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, eğitim hayatlarının ardından başlayacak meslek yaşamlarında başarılar diledi.

        Konuşmaların ardından mezun öğrencilere belgeleri verildi.

        Okul birincisi Dış Ticaret Bölümü öğrencisi Duygu Özden, mezuniyet kütüğüne ismini çaktı.

        Program, öğrencilerin kep atması ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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