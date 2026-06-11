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        Samsun'da 90 litre etil alkol ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 90 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Samsun'da 90 litre etil alkol ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 90 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 90 litre etil alkol ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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