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        Havza Kaymakamı Ayvat'tan selde görev yapan itfaiyecilere başarı belgesi verildi

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, ilçede yaşanan selde mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğinde görevli itfaiye personeline başarı belgesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Havza Kaymakamı Ayvat'tan selde görev yapan itfaiyecilere başarı belgesi verildi

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, ilçede yaşanan selde mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğinde görevli itfaiye personeline başarı belgesi verdi.

        Kaymakam Ayvat, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret ederek burada Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amiri Murat Yılmaz ve itfaiyeciler ile bir araya geldi.

        İtfaiyeciler ile bir süre sohbet eden Kaymakam Ayvat, itfaiyecilerin 12 Mayıs tarihinde Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu yaşanan sel anında ve selin ardından büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirdiğini ifade ederek, "Yaşanan süreçte tüm kurumlarımız gibi itfaiyemiz de büyük bir özveri ve gayretle kurtarma ve hayatın normale dönmesi için çalıştı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden yardımımıza koşan ve canla başla görevlerini ifa eden tüm itfaiye personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Havza İtfaiye Grup Amiri Murat Yılmaz, Kaymakam Ayvat'a ziyaretleri ve takdirleri için teşekkür ederek, "7 gün 24 saat esası ile her daim görevimizin başındayız." dedi.

        Ziyaretin sonunda Kaymakam Ayvat, Havza İtfaiye Grup Amiri Murat Yılmaz ve Havza İtfaiye Grup Amirliğinde görevli tüm itfaiye personeline başarı belgesi takdim etti.

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