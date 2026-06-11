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        Yabancı öğrencilere OMÜ'de bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Erasmus Değişim Programı Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Erasmus Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Karma Yoğun Hareketlilik Programı" kapsamında, Estonya, Polonya, Slovenya, Portekiz ve Romanya'dan gelen 20 öğrenci ile 4 akademisyen Samsun'da ağırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Yabancı öğrencilere OMÜ'de bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Erasmus Değişim Programı Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Erasmus Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Karma Yoğun Hareketlilik Programı" kapsamında, Estonya, Polonya, Slovenya, Portekiz ve Romanya'dan gelen 20 öğrenci ile 4 akademisyen Samsun'da ağırlandı.

        Program öncesinde çevrim içi eğitimlere katılan öğrenciler, 9-13 Haziran 2026 tarihleri arasında OMÜ'de gerçekleştirilen yüz yüze eğitimlerde Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tıp Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden çeşitli eğitimler aldı.

        Etkinlik kapsamında katılımcılar, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Samsun Şubesi'ni de ziyaret etti. Burada Yeşilay'ın yürüttüğü çalışmalar, YEDAM'ın sunduğu hizmetler ve bağımlılıkla mücadelede uygulanan destek modelleri hakkında bilgi verildi.

        Ziyaret sırasında atölye alanlarını inceleyen öğrenciler ve akademisyenler, bağımlılıkla mücadele sürecindeki bireylerin sanat ve spor faaliyetleriyle desteklenmesine yönelik yürütülen çalışmaları yakından görme imkanı buldu.

        Uluslararası katılımın sağlandığı program sayesinde bağımlılıkla mücadele alanındaki bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi hedeflenirken, farklı ülkelerden gelen öğrenciler ve akademisyenler arasında iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına da katkı sunuldu.

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