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        Samsun'da hakim, savcı ve memurlardan oluşan koro konser verdi

        Samsun'da hakim, savcı ve memurlardan oluşan koro, Türk Halk Müziği konseri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 23:01 Güncelleme:
        Samsun'da hakim, savcı ve memurlardan oluşan koro konser verdi

        Samsun'da hakim, savcı ve memurlardan oluşan koro, Türk Halk Müziği konseri verdi.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğiyle oluşturulan Samsun Adalet Korosu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde sanatseverle buluştu.

        Şef Hızır Aydın yönetimindeki Türk Halk Müziği konseri, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Konserde koro tarafından "Mecnunum Leylamı gördüm", "Bir fırtına tuttu bizi", "Karanfil ekeceğim", "Yaktın yandırdın beni", "Adana'ya gidek mi?" gibi 30 eser seslendirildi.

        Konser, izleyenlerin beğenisi topladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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