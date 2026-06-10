Samsun'da hakim, savcı ve memurlardan oluşan koro konser verdi

Samsun'da hakim, savcı ve memurlardan oluşan koro, Türk Halk Müziği konseri verdi.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğiyle oluşturulan Samsun Adalet Korosu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde sanatseverle buluştu.



Şef Hızır Aydın yönetimindeki Türk Halk Müziği konseri, yaklaşık 1,5 saat sürdü.



Konserde koro tarafından "Mecnunum Leylamı gördüm", "Bir fırtına tuttu bizi", "Karanfil ekeceğim", "Yaktın yandırdın beni", "Adana'ya gidek mi?" gibi 30 eser seslendirildi.



Konser, izleyenlerin beğenisi topladı.

