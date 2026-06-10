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        Samsun'da Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ladik fasulyesi üretimi artıyor

        Samsun'da "Sözleşmeli Tarım Modeli ve Ladik Fasulyesi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" ile üreticiler, Büyükşehir Belediyesinin sulama desteği ve satın alma garantisiyle Ladik fasulyesi ekimine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 17:41 Güncelleme:
        Samsun'da Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ladik fasulyesi üretimi artıyor

        Samsun'da "Sözleşmeli Tarım Modeli ve Ladik Fasulyesi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" ile üreticiler, Büyükşehir Belediyesinin sulama desteği ve satın alma garantisiyle Ladik fasulyesi ekimine başladı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarımsal üretimi desteklemek ve kırsal kalkınmaya katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen projeyle üreticilere hem sulama desteği hem de satın alma garantisi veriliyor.


        Geçen yıl üretimden hasada, pazarlamadan ürün alımına kadar her aşamada Büyükşehir Belediyesinin desteğini alan Ladik fasulyesi üreticileri, bu sene de ekim sezonuna başladı.

        Sözleşmeli tarım modeli kapsamında üreticilerle sözleşme imzalayan Büyükşehir Belediyesi, üretilen fasulyeleri belirlenen sözleşme bedeli üzerinden satın alacak. Böylece üreticiler, ürünlerini satma endişesi yaşamadan üretime odaklanabilecek.

        Proje kapsamında bu yıl 3 mahallede 39 üreticiye sulama desteği sağlandı. Üretim sezonu boyunca Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çiftçilere yerinde danışmanlık ve takip hizmeti de sunulacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, üreten ve emek veren çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

        Tarımsal üretimi destekleyen projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

        "Çiftçimizin yanında olarak onların omuzlarından ürünlerinin satılması endişesini ve yükünü almak istiyoruz. Sözleşmeli tarım modeli de bu anlayışın bir yansıması. Sadece destek veren değil, üretimin sorumluluğunu da paylaştığımız bir model. Ladik fasulyesi, Samsun'umuzun önemli tarımsal değerlerinden biri. Geçtiğimiz yıl uyguladığımız sözleşmeli tarım modeli ile üreticilerimizin yüzünün güldüğünü görmek bizleri de mutlu etti. Bu yıl da aynı kararlılıkla üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çiftçimizin alın terini koruyan, üretimi teşvik eden ve yerel değerlerimizi markalaştıran projelerle kırsalda kalkınmayı desteklemeyi sürdüreceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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