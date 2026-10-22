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        Bafra'da otomobilin çarptığı kurye yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kurye yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Bafra'da otomobilin çarptığı kurye yaralandı

        Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kurye yaralandı.

        Kaza, Mevlana Mahallesi Bakırpınar Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Tezcan Ç. idaresindeki 55 ASM 465 plakalı kurye motosikletine, karşı yönden gelen ve Şehit Bekir Anıl Erdal Caddesi’ne dönüş yapan Aslıhan C. yönetimindeki 55 AJL 626 plakalı otomobil çarptı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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