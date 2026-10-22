Bafra'da otomobilin çarptığı kurye yaralandı

Kaza, Mevlana Mahallesi Bakırpınar Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Tezcan Ç. idaresindeki 55 ASM 465 plakalı kurye motosikletine, karşı yönden gelen ve Şehit Bekir Anıl Erdal Caddesi’ne dönüş yapan Aslıhan C. yönetimindeki 55 AJL 626 plakalı otomobil çarptı.

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