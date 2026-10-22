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        Vezirköprü'de okul sporları fikstür çekimi yapıldı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyetleri kapsamında fikstür çekimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Vezirköprü'de okul sporları fikstür çekimi yapıldı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyetleri kapsamında fikstür çekimi gerçekleştirildi.

        Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde, Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile beden eğitimi ve spor öğretmenleri katıldı.

        Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, okul sporlarının öğrencilerin gelişimi ve sportif başarılarının artırılması açısından önem taşıdığını belirtti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata da Vezirköprü'de farklı spor dallarında önemli başarılar elde edildiğini belirtti. Öğrencilerin sportif faaliyetlerde her zaman destekleneceğini vurgulayan Özata, "İlçemizde spor faaliyetlerinde kazanılan başarılar malum. Bu yüzden spor faaliyetlerinde her zaman öğrencilerimizin yanında olacağız. Daha nice başarılar kazanacağız inşallah. İlçemizde çeşitli spor dallarında yetenekli öğrencilerimiz var." dedi.

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        Program kapsamında gerçekleştirilen fikstür çekimiyle 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilçe genelinde düzenlenecek okul sporları müsabakalarının takvimi belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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