Samsun Kitap Fuarı 24 Ekim'de başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından düzenlenen Samsun Kitap Fuarı, Büyükşehir Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde 24 Ekim Cumartesi günü ziyaretçilerine kapılarını açacak.

SBB, edebiyat dünyasını Samsun’da buluşturacak Kitap Fuarı düzenliyor. Tüm hazırlıkların tamamlandığı Samsun Kitap Fuarı için geri sayım başladı. 9 gün sürecek Kitap Fuarı 24 Ekim Cumartesi günü saat 09.30’da Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açacak. Fuar 1 Kasım’a kadar 09.3020.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Samsun Kitap Fuarı, edebiyat ve düşünce dünyasından önemli isimleri ağırlayacak. Ahmet Ümit, Kemal Sayar, Şermin Yaşar, Mert Arık, Dilek Cesur, Saliha Erdim, Sinan Akyüz, Tufan Gündüz, Oytun Erbaş ve İhsan Süreyya Sırma, fuarın öne çıkan konukları arasında bulunuyor. Birçok tanınmış yazarın katılacağı fuarda, binlerce kitap ve çeşitli kültürsanat etkinlikleri de ziyaretçileri bekliyor.

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Fuara tüm kitapseverleri davet eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bir taraftan Samsun’umuzun daha fazla fuar ve kongrelerin düzenlendiği bir şehir olması için bir taraftan da sosyal ve kültürel etkinliklerle öne çıkan bir şehir olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte bu anlayışla Samsun Kitap Fuarı’nı hemşehrilerimizle buluşturacağız. Samsun’umuzda 9 gün boyunca bilginin, edebiyatın ve kültürel paylaşımın ön planda olduğu güzel bir fuar gerçekleştireceğiz. Fuarda çok sayıda yayınevi, binlerce kitap ve tanınmış yazarlarımız misafirimiz olacak. Ben herkesi, tüm kitapseverleri edebiyat ve yayın dünyasının önemli buluşmalarından biri olacak bu fuara davet ediyorum" dedi.