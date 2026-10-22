Samsun Kitap Fuarı 24 Ekim Cumartesi günü açılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Samsun Kitap Fuarı, 24 Ekim Cumartesi günü ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hazırlıkların tamamlandığı Samsun Kitap Fuarı 24 Ekim Cumartesi günü saat 09.30'da Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayacak.

Fuar, 1 Kasım'a kadar 09.30-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Samsun Kitap Fuarı'nda Ahmet Ümit, Kemal Sayar, Şermin Yaşar, Mert Arık, Dilek Cesur, Saliha Erdim, Sinan Akyüz, Tufan Gündüz, Oytun Erbaş ve İhsan Süreyya Sırma gibi isimler de ağırlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'da 9 gün boyunca bilginin, edebiyatın ve kültürel paylaşımın ön planda olduğu güzel bir fuar gerçekleştirileceğini belirterek, "Fuarda çok sayıda yayınevi, binlerce kitap ve tanınmış yazarlarımız misafirimiz olacak. Herkesi, tüm kitapseverleri edebiyat ve yayın dünyasının önemli buluşmalarından biri olacak bu fuara davet ediyorum." ifadesini kullandı.