Samsun Teknoloji OSB'de üretim ve altyapı çalışmaları

Görüşmelerde ayrıca, sanayinin katma değerli üretim kapasitesine katkı sağlaması hedeflenen HASDÖV Uygulama Merkezi’nin çalışmaları ele alındı. Ön tahsis yapılan firmaların kesin tahsis süreçlerine ilişkin yürütülen çalışmalar ile sanayicilerden gelen talep ve beklentiler de değerlendirildi.

Toplantıda, OSB’de üretime başlayan firmaların yol ve doğal gaz altyapısına ilişkin mevcut durumları değerlendirildi. Bölgedeki sanayi faaliyetlerinin geliştirilmesi ve firmaların üretim süreçlerini destekleyecek altyapı ihtiyaçları gündeme alındı.

Samsun Teknoloji OSB’nin gelişimine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile Samsun Teknoloji OSB Müdürü Oğuz Keleş katıldı.

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