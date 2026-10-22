Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Vezirköprü'de yangın paniği

        Vezirköprü'de yangın paniği

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Vezirköprü'de yangın paniği

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Yangın, bugün öğle saatlerinde Kılıç Güney Mahallesi'nde Yunis Kıllı'ya ait binanın 1. katındaki mutfakta çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer katlara sıçramasını önleyerek, yangını kontrol altına aldı. Ardından evde soğutma çalışması yapıldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: İmza töreni düzenleniyor!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: İmza töreni düzenleniyor!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Canik Belediyesi, sıfır atıkla aile bütçesine katkı sağlıyor
        Canik Belediyesi, sıfır atıkla aile bütçesine katkı sağlıyor
        Vezirköprü'de sıcak asfalt çalışması
        Vezirköprü'de sıcak asfalt çalışması
        Karadeniz'de palamut alarmı: "Önüne ne gelirse yiyor, bir an önce hepsinin...
        Karadeniz'de palamut alarmı: "Önüne ne gelirse yiyor, bir an önce hepsinin...
        Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        OMÜ'de 'verimli enerji' hamlesi
        OMÜ'de 'verimli enerji' hamlesi
        Tehdit ve hakaret soruşturmasında tekerlekli sandalye bağışı şartıyla uzlaş...
        Tehdit ve hakaret soruşturmasında tekerlekli sandalye bağışı şartıyla uzlaş...