Vezirköprü'de yangın paniği

Yangın, bugün öğle saatlerinde Kılıç Güney Mahallesi'nde Yunis Kıllı'ya ait binanın 1. katındaki mutfakta çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer katlara sıçramasını önleyerek, yangını kontrol altına aldı. Ardından evde soğutma çalışması yapıldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

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