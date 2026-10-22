Vezirköprü'de sıcak asfalt çalışması

Köprülüler Caddesi'nin ardından ihtiyaç duyulan diğer güzergâhlarda da sıcak asfalt çalışması yapılacağı bildirildi.

Belediye ekipleri, yaklaşık 1 kilometrelik güzergâhta Bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Murat Gül, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla asfaltlama çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda diğer cadde ve sokaklarda da devam edeceğini söyledi.

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