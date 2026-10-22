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        Vezirköprü'de sıcak asfalt çalışması

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde uzun süredir bozuk olan Köprülüler Caddesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine başlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Vezirköprü'de sıcak asfalt çalışması

        Samsun’un Vezirköprü ilçesinde uzun süredir bozuk olan Köprülüler Caddesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine başlandı.

        Belediye ekipleri, yaklaşık 1 kilometrelik güzergâhta Bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Murat Gül, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla asfaltlama çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda diğer cadde ve sokaklarda da devam edeceğini söyledi.

        Köprülüler Caddesi'nin ardından ihtiyaç duyulan diğer güzergâhlarda da sıcak asfalt çalışması yapılacağı bildirildi.

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