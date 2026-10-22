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        "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı": Öğrenciler sağlık elçisi oldu

        Türkiye genelinde uygulanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" kapsamında Samsun'da 20252026 eğitimöğretim yılında ilkokul düzeyinde düzenlenen 33 etkinlikte 10 bin 498 öğrenciye ulaşıldı. Program kapsamında öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması ve sağlık okuryazarlığı düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:10 Güncelleme:
        "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı": Öğrenciler sağlık elçisi oldu

        Türkiye genelinde uygulanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" kapsamında Samsun'da 20252026 eğitimöğretim yılında ilkokul düzeyinde düzenlenen 33 etkinlikte 10 bin 498 öğrenciye ulaşıldı. Program kapsamında öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması ve sağlık okuryazarlığı düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

        Sağlık Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü", Samsun Valiliği koordinasyonunda, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kentte yürütülüyor. Program kapsamında öğrencilere ağız ve diş sağlığı, hijyen, el temizliği, sağlıklı ve dengeli beslenme, 112 acil sağlık hizmetleri, UMKE ve aile hekimliği gibi konularda teorik eğitim veriliyor.

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        İki gün süren etkinliklerin ilk gününde öğrencilere teorik eğitim verilirken ikinci gün okul bahçelerine kurulan stantlarda uygulamalı faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bir gün önce eğitim alan öğrenciler, sağlık elçisi olarak görevlendirilerek öğrendiklerini arkadaşlarına aktarıyor. Çarşamba Mithat Yılmaz İlkokulunda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler hem bilgilendi hem de çeşitli uygulamalarla sağlık hizmetlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

        "Öğrendiklerini ailelerine aktarmalarını bekliyoruz"

        Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Seda Nur Turhan, programın eğitim öğretim yılının açılış etkinliğine ev sahipliği yapmaları dolayısıyla ayrı bir önem taşıdığını belirterek, "Normalde her ilçe, yıl içinde planladığı programa göre kendi bünyesinde üç ya da dört etkinlik düzenliyor. Bugünün özelliği, eğitim öğretim yılının açılış etkinliğine ev sahipliği yapıyor olmamız" dedi.

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        Etkinliğin iki gün sürdüğünü ifade eden Turhan, ilk gün teorik eğitimlerin verildiğini, ikinci gün ise saha faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Turhan, "Stantlarda, bir gün önce eğitim verdiğimiz öğrenciler sağlık elçileri olarak arkadaşlarına bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyor. Sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, hijyen, genel hijyen kuralları, akılcı ilaç kullanımı ve aile hekimliği uygulamaları gibi konularda eğitim alıyorlar. Öğrencilerden, öğrendiklerini arkadaşlarına, özellikle de ailelerine ve yakın çevrelerine aktarmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

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        "Kurumlardan etkinliğe destek"

        Etkinliğe Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi’nin yanı sıra emniyet ve jandarma ekipleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE ekipleri de destek verdi. 112 ekipleri, ambulans eşliğinde ilk yardım faaliyetleri ve acil sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında öğrencilere bilgi verdi. Etkinliğin verimli geçtiğini belirten Turhan, "Bugünkü etkinliğimiz güzel ve canlı geçti. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi bize destek verdi. İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri de bizimle beraber. 112 ve UMKE ekipleri de etkinliğe katılıyor. Bizim için güzel ve kıymetli bir etkinlik" ifadelerini kullandı.

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        Programın 20262027 eğitimöğretim yılında da kapsamı genişletilerek sürdürülmesi ve daha fazla öğrenciye ulaştırılması hedefleniyor.

        Programa, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Yetik, Çarşamba İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Turgay Ekşi ve eğitimciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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