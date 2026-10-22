İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, mahalle buluşmalarında vatandaşları dinledi

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mahalle buluşmalarında vatandaşları dinlemeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurnaz, Yenidoğan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerileri dinledi.

İlkadım'da ihtiyaç görülen her noktada en iyi ve en kaliteli hizmeti vatandaşa sunduklarını belirten Kurnaz, "İlkadım'da hemşehrilerimizle buluşup hasbihal etmeye, ilçemizle ilgili istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz. Mahalle buluşmalarımızla, İlkadım ve Samsun ile ilgili görüş, öneri, talep ve temennileri dinliyor, taleplerin çözümü noktasında gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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Kentin daha konforlu, daha ulaşılabilir ve daha estetik görünmesi​​​​​​​ için çalışmaya devam ettiklerini anlatan Kurnaz, şunları kaydetti:

"Milletimizin parasını yine milletimiz için kullanıyoruz. Bugüne kadar hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işin içine girmedik. Tüm kararlarımızı ortak akıl ve istişareyle aldık, çalışmalarımızı da bu bilinçle yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Gazi Park'ın Gazi Park Kafe ve Restoran'a dönüşümü hemşehrilerimizden tam not aldı. Sosyal projelerimizden olumlu geri dönüşler almaya devam ediyoruz. Çevre bilinci ve atıkların geri dönüşümü konularında yaptığımız çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Hemşehrilerimizin katkılarıyla İlkadım'ı daha güzel yarınlara taşıyacağız."

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Programa İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Soylu ve Alaattin Er, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Erkan Levent, Canik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fevzi Apaydın ve İlkadım Belediye Meclisi üyeleri katıldı.