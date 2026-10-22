Samsun'da sahilin bir bölümü meme kanseri farkındalığı için pembeye büründü

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ), Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Samsun'un Atakum ilçesindeki sahilde bulunan 20 aydınlatma direğinin armatürlerini pembe ışık yayan armatürlerle değiştirdi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahilin bir kısmında gerçekleştirilen çalışmayla meme kanserinde erken teşhisin ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkati çekilmesi amaçlandı.

YEDAŞ, ayrıca sahildeki aydınlatma direklerine meme kanseri farkındalığının simgesi olan pembe kurdeleler ile erken teşhisin önemini vurgulayan bilgilendirme yazıları da astı.

Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hatice Öz, gazetecilere, ekim ayı boyunca meme kanserinden korunma, sağlıklı yaşam ve tarama çalışmalarına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

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Meme kanserinde erken tanının önemini vurgulayan Öz, 40-69 yaş arasındaki kadınların iki yılda bir mamografi taramasını mutlaka yaptırmaları gerektiğini kaydetti.

Erken tanının tedavi sürecine olumlu katkı sağladığını dile getiren Öz, "Erken tanıyla beraber tedavi çok daha kısalıyor. Çok daha etkin tedavi yöntemiyle hasta çok daha kısa sürede sağlığına kavuşabiliyor. Erken tanıyla tedaviye çabuk başlayan anneler, çocuklarıyla daha güzel vakit geçiriyor. Öğretmenlerimiz öğrencilerinden ayrılmıyor." dedi.

Öz, Samsun'da 5 sağlıklı hayat merkezi ve 2 kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi (KETEM) bulunduğunu belirterek, kadınları kanser taramalarını yaptırmaya davet etti.

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YEDAŞ Tarifeler Direktörü Şeyda Pamuk da faaliyet gösterdikleri bölgelerde toplumsal fayda sağlayan projelere önem verdiklerini aktardı.

Pamuk, şunları kaydetti:

"YEDAŞ olarak faaliyet bölgemizde sosyal fayda sağlayan, insanların yaşamına dokunan projeleri oldukça önemsiyoruz. Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında da ışığımızla önemli bir konuyu görünür hale getirmek istedik. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Atakum sahil bölgesinde aydınlatma direklerimizi pembe renklerle buluşturarak erken teşhisin önemini hatırlatmayı amaçladık. Bu vesileyle bir kişi bile muayenesini ertelemezse, bizler için oldukça kıymetli bir kazanım olacak. Mesajımız çok net, erken teşhis hayat kurtarır."

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Sahildeki vatandaşlardan Hilal Taşkıngül ise pembe ışıklandırmayı beğendiğini belirterek, "Bence hep böyle olmalı. Hem biraz renk katmış, güzel olmuş hem de tatlı duruyor. Farklı bir imaj yaratmış. Direklere astıkları yazılar da güzel olmuş, herkesin farkında olması için." ifadelerini kullandı.