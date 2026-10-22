Kurnaz: "İlkadım'ı daha güzel yarınlara taşıyacağız"

Samsun’un İlkadım ilçesinde mahalle buluşmalarında vatandaşları dinlemeye devam eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Hemşehrilerimizin katkılarıyla İlkadım’ı daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçenin farklı mahallelerinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Kentin önemli mahallelerinden birisi olan Yenidoğan Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Başkan İhsan Kurnaz, programda talep ve önerileri dinledi. Belediye çalışmaları hakkında bilgilendirmelerin de yapıldığı programa İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz’ın yanı sıra; AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, İlkadım Belediye Meclis Üyeleri Serkan Akyüz, Davut Yolaydın, Özkan Şener ve Şeref Demirci, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Erkan Levent, KADEF Başkanı Şerif Korkmaz, Canik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fevzi Apaydın, Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven, İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Soylu ve Alaattin Er, teşkilat mensupları ve mahalle sakinleri katıldı.

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İlkadım’da ihtiyaç görülen her noktada en iyi ve en kaliteli hizmeti vatandaşa sunduklarını söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım’da hemşehrilerimizle buluşup hasbihal etmeye, ilçemizle ilgili istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz. Mahalle buluşmalarımızla, İlkadım ve Samsun ile ilgili görüş, öneri, talep ve temennileri dinliyor; taleplerin çözümü noktasında gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Kentimizin daha konforlu, ulaşılabilir olması ve daha estetik görünmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Bunları yaparken de milletimizin parasını kullanıyor ve bu paranın bir kuruşunu dahi heba etmiyoruz. Milletimizin parasını yine milletimiz için kullanıyoruz. Bugüne kadar hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işin içine girmedik. Tüm kararlarımızı ortak akıl ve istişareyle aldık, çalışmalarımızı da bu bilinçle yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. İlkadım Belediyesi olarak kentimiz için güzel işler yaptık. Gazi Park’ın Gazi Park Kafe ve Restoran’a dönüşümü hemşehrilerimizden tam not aldı. Sosyal projelerimizden olumlu geri dönüşler almaya devam ediyoruz. Belediyemizin rutin hizmetleri kendi öz kaynaklarımızla devam ediyor. Çevre bilinci ve atıkların geri dönüşümü konularında yaptığımız çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Kısacası İlkadım’da güzel işler oluyor. Hemşehrilerimizin katkılarıyla İlkadım’ı daha güzel yarınlara taşıyacağız. Bu bilinç ve kararlılıkla çalışmalarımıza, hizmetlerimize ve projelerimize devam edeceğiz" diye konuştu.