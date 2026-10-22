Mert Irmağı'nda Şişirilebilir Lastik Savak Projesi'nin ihale süreci tamamlandı

Samsun'da Mert Irmağı'nda yapılacak Şişirilebilir Lastik Savak Projesi'nin ihale süreci tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ve Canik ilçeleri arasında uzanan Mert Irmağı için dönüşüm projesi yürütüyor.

Mert Irmağı'na estetik bir görünüm kazandırmak ve çevresinde yeni bir yaşam alanının oluşmasına zemin hazırlamak amacıyla hazırlanan Şişirilebilir Lastik Savak Projesi'nin ihalesi tamamlanarak imzaları atıldı.

Proje kapsamında 100. Yıl Bulvarı Köprüsü'nün membaında kurulacak sistemle ırmaktaki su seviyesinin mevsim koşullarından bağımsız olarak belirli yükseklikte tutulması sağlanacak.

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Böylece özellikle kurak dönemlerde suyun çekilmesiyle ortaya çıkan düzensiz görüntünün yerini, bir kilometreyi aşan kesimde kesintisiz ve düzenli su yüzeyi alacak.

Oluşturulacak su yüzeyinin ırmağın iki yakasında yapılması planlanan parklar, yürüyüş yolları, dinlenme noktaları ve rekreasyon alanlarıyla bütünleşerek yeni bir yaşam alanının temelini oluşturması amaçlanıyor.

Kayık ve küçük tekne gezileri, su sporları, su ve ışık gösterileri gibi etkinlikler için de Mert Irmağı uygun hale gelecek.

Her biri 36,5 metre genişliğinde iki bölümden oluşacak şişirilebilir savak, şişirildiğinde 3 metre yüksekliğe ulaşarak suyun belirli bir seviyede tutulmasını sağlayacak.

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Yoğun yağışlarda veya su seviyesinin belirlenen güvenlik eşiklerine ulaşması durumunda sistem otomatik olarak sönecek ve ırmak tabanına yatacak.

Savakla birlikte inşa edilecek balık geçidi sayesinde balıkların ırmak boyunca hareketlerini sürdürebilmelerine imkan tanınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, hayata geçirdikleri ve geçirecekleri projelerle yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, Samsun'un geleceğini de planladıklarını belirtti.

Bu süreçte hemşehrilerine yeni yaşam alanları sunan yatırımları öncelikleri yaptıklarını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

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"Mert Irmağı'nda planlanan dönüşüm de bu vizyonun önemli bir parçasını oluşturuyor. Şehrimizin doğal potansiyelini ortaya çıkaran ve yaşamın merkezine dönüştüren yatırımlarımıza bir yenisini daha ekliyor, uzun yılların beklentisi Mert Irmağı projemizi hayata geçiriyoruz. İhalesini tamamladık. Hemen çalışmalara başlayacağız. Amacımız sadece şehrimize yeni eserler kazandırmak değil, insanlarımızın içinde vakit geçirmekten keyif aldığı, nefes alabildiği, sosyalleşebildiği ve aidiyet hissettiği bir Samsun inşa etmek. Mert Irmağı'nı da bu anlayışla bambaşka bir güzelliğe kavuşturacağız."