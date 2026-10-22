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        Geçmişin kabusu 'kızamık' geri döndü Bazı çocuklarda beynin devre dışı kalmasına bile neden oluyor

        – Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, geçmişte dünyanın en ölümcül virüslerinden biri olan kızamığın son dönemde çocuklar arasında giderek arttığını, aşı olmayan çocuklarda görülen hastalık nedeniyle bazı çocukların komplikasyon sonucunda beyin fonksiyonlarını kaybedebildiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 08:53 Güncelleme:
        Geçmişin kabusu 'kızamık' geri döndü Bazı çocuklarda beynin devre dışı kalmasına bile neden oluyor

        – Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, geçmişte dünyanın en ölümcül virüslerinden biri olan kızamığın son dönemde çocuklar arasında giderek arttığını, aşı olmayan çocuklarda görülen hastalık nedeniyle bazı çocukların komplikasyon sonucunda beyin fonksiyonlarını kaybedebildiğini söyledi.

        Kızamık, bir dönem dünyadaki en ölümcül virüs salgınlarından biri olarak öne çıkıyordu. Birçok ölüme ve kalıcı hasara neden olan kızamık, aşılar sayesinde kontrol altına alınmıştı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve uzman verilerine göre, 2026 yılının sonbaharı itibarıyla vaka sayıları binleri aştı. Son dönemde artan kızamık vakalarına dikkat çeken Medicana International Samsun Hastanesi Enfeksiyon Kliniğinden Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, kızamıkla birlikte subakut sklerozan panensefalit (SSPE) komplikasyonu görülen çocuklarda beynin devre dışı kaldığını ve geri dönülmez hasarların oluştuğunu ifade ederek önemli uyarılarda bulundu.

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        Aşı karşıtlığı nedeniyle son dönemde kızamık vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, "Kızamığın artması, aşılama durumunda sıkıntıların olduğunu göstermekte. Çünkü eskiden biz kızamıkta aşıları tam yaptık. Çok güzel kampanyalar yaptık ve bunun kökünün kazınabileceğini düşündük ama son zamanlarda aşı karşıtlıkları, özellikle aşı reddi dediğimiz durumlar, vatandaşların ‘Biz aşı yaptırmak istemiyoruz' diyerek aşıyı reddetmesi sıkıntılara yol açmakta" dedi.

        "Kızamık sonrası beyin devre dışı kalabilir, kalıcı hasarlara neden olabilir" Hastalığın basit bir döküntü olarak görülmemesi ve kalıcı hasarlara yol açabileceğinin bilinmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, "Kızamık tabii ki şu anda çok hızlı bulaşan bir enfeksiyon. Aynı anda yüzlerce kişiye yayılabilen, odaya girip çıkmayla, yanında bulunmakla hemen bulaşabilen, bulaştırıcılığı çok yüksek bir enfeksiyon. Bunun tabii ki normalde 1 yaşında ve okul zamanında olmak üzere iki kere aşılanması gerekiyor insanların ama aşı karşıtlıkları bizi bu duruma getirdi. Şu an için herkese aşı olmasını öneriyoruz ama bunların tabii sıkıntıları da var. Bu kızamık tek başına bulaşır, çabuk da geçebilen bir enfeksiyon ama tabii bunun komplikasyonları var. Bunun en korkulan komplikasyonu subakut sklerozan panensefalit (SSPE) dediğimiz tablo. Bu tabii ki çok mağduriyetlere yol açan, hastalığa yakalanıldığında oluşabilecek komplikasyonların en kötüsü. Bu, beynin işlevlerini kaybettiğini, beynin devre dışı kaldığını gösterebilen bir tablo. Çok dramatik bir tablo. Bundan en azından bunun için bile aşı olmamız lazım diye düşünüyorum. SSPE, kızamığın komplikasyonları arasında geçiyor. Beynin iltihaplanması gibi ensefalite neden oluyor. Subakut sklerozan panensefalitte beyin dokusu kötü etkileniyor ve maalesef çocuklarda normal gelişimlerinin dışında gelişme geriliği ve fiziksel gelişim geriliği görülüyor. Beyin devre dışı kalıyor" diye konuştu.

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        "Kızamıklı birinin odasına girmeyle bile bulaşabilir" Virüsün, kızamıklı birinin odasına girip çıkmayla bile bulaşabileceğini belirten Uzm. Dr. Dikmen, "Aşı ile birlikte SSPE'den kurtulunabilir. Bundan korunmamız lazım. Biz çok başarılara imza attık. Hastalık bir zamanlar yok denecek kadar azdı ama şu anda aşı karşıtları sayesinde maalesef kötü duruma gelebiliyoruz. Çok hızlı bulaşıyor. Çünkü kızamık dediğiniz, kızamıklı birinin yanına bir anlık girmenizle bile bulaşmaya yetebilen bir tablo. Kızamığın kötü durumlarının da farkında olmak lazım. Çocukların kızamıktan korunmak için 1 yaşında, bir de ilkokula başladığı zamanda iki kere aşı olması gerekiyor. Aşılarımızla çocuklarımızı kontrol altına almamız lazım. Ondan sonra yapılabilecek çok fazla bir şey olmuyor. Kızamık, tamam, geçirilebilir, döküntülü bir hastalıktır. Geçer gider ama komplikasyonları görülürse sıkıntı orada başlıyor. Kızamık geçiren çocukta SSPE gelişirse maalesef beklemediğimiz bir tablo oluşabiliyor. Bunun için bile çocuklarımıza aşı yapmamız lazım" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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