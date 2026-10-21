Kooperatif avukatından konut mağduriyeti iddialarına açıklama: "Kooperatifin 79 üyesi de mağdur"

Samsun'da konut projesinden daire satın alan ve evlerini teslim alamadıklarını belirten ailelerin açıklamalarının ardından S.S. 19 Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi avukatı Ahmet Gürel yazılı açıklama yaptı. Gürel, inşaatın durmasının kooperatifin satış yetkisi vermemesinden kaynaklandığı iddiasını yalanlayarak, müteahhidin sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve kooperatif üyelerinin de mağdur olduğunu savundu.

Samsun'da 197 daireden oluşan konut projesinde daire satın alan yaklaşık 7080 aile, müteahhit ile kooperatif arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle evlerine kavuşamadıklarını öne sürmüştü. Aileler adına açıklama yapan Veysel Gür, kooperatifin müteahhide satış yetkisi vermemesi nedeniyle inşaatın durduğunu iddia ederek yetkililerden yardım istemişti. Kooperatif avukatı Ahmet Gürel ise yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Gürel, Samsun Asliye Ticaret Mahkemesinin kesinleşmiş kararına atıfta bulunarak, müteahhidin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini savundu.

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"İnşaat belediye tarafından durduruldu"

Açıklamada, inşaat faaliyetinin 8 Kasım 2023 ve 6 Şubat 2024 tarihlerinde Atakum Belediyesi tarafından projeye aykırılıklar ve yapı denetim firmasının hak ediş bedellerinin ödenmemesi nedeniyle durdurulduğu belirtildi. Gürel, sözleşmede belirlenen yükümlülüklerin müteahhit tarafından yerine getirilmediğini ve bu nedenle sözleşmenin feshedilmesinin haklı bulunduğunu ifade etti.

"Kooperatifin 79 üyesi de mağdur"

Kooperatifin asıl mağdurlarının üyeleri olduğunu savunan Avukat Gürel, "Müteahhit, daha önce başka bir yerde yaptığı inşaatlarda da paralarını aldığı halde kişilerin tapularını vermemiş ve bunlara Kooperatif arsası üzerinde yapmakta olduğu taşınmazı gösterip buradan yer vereceğini söyleyerek oyalamış, sözleşme gereği kendisine kalması gereken bağımsız bölümleri tamamen satıp bedellerini aldığı gibi birçok bağımsız bölümü birden fazla kişiye satarak haksız kazanç elde etmiştir. Ayrıca sözleşmeye göre Kooperatife kalması gereken 14 daireyi de yine düşük bedellerle satarak topladığı paralarla yurt dışına kaçmıştır. Kooperatifin 79 üyesi, sözleşmeye göre 2023 yılında sahip olmaları gereken taşınmazlarına halen sahip olamadıkları gibi inşaatın yüzde 18 seviyesinde iken müteahhidin inşaatları yarım bırakıp yurt dışına kaçması üzerine buradan daire alanların müteahhitle birlikte kooperatife karşı tapu iptali ve tescil istemiyle açılan davalarda hasım gösterilmesi yüzünden mağdur edilmiş bulunmaktadırlar" dedi.

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"Tahsil ettiği paraların tamamını inşaatlara harcamadı"

Avukat Gürel şunları söyledi:

"Basın açıklaması yapan kişi beyanında; kooperatifin müteahhit A.C.'ye hak ettiği halde satış yetkisi vermemesi nedeniyle A.C'nin inşaatları bitiremediğini ileri sürmektedir. Müteahhit A.C. ile sözleşme yapıldığında, taşınmazlar üzerinde bir başka firma tarafından açılan dava nedeniyle ihtiyati tedbir kararı mevcut olup kat irtifakı kurulması ve satış yapılması hukuken mümkün bulunmamakta idi. A.C. bu durumu bildiği halde inşaat yapılmasına engel olmadığı yönünde Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden aldığı müzekkereleri Atakum Belediyesine götürerek inşaat ruhsatlarını almış ve inşaatlara başlamıştır. Ancak burada yapacağı daireleri emsal ve rayiçlerinin çok altında bedellerle bazılarını adi sözleşmelerle, bazılarını da noterde yapılan sözleşmelerle, basın açıklaması yapan kişi gibi birçok kişiye inşaatlar 2023 yılında durmasına rağmen 2024 yılında dahi satışlar yaparak bedellerini tahsil etmiştir. Esasen A.C. tahsil ettiği paraların tamamını inşaatlara harcamamıştır. Zira sıva işlerini, elektrik ve sıhhi tesisat işlerini, boya işlerini yapacak kişilerle de daire karşılığı sözleşmeler yaparak bedelsiz olarak bu işleri yaptırma yolunu tercih etmiştir. Ayrıca buradan daire alan kişilerin bazıları, kelepir mal bulmuş gibi 34 daire birden satın alma yoluna gitmişlerdir. Söz konusu olayda müvekkil Kooperatifin herhangi bir kusur ve sorumluluğu olmadığı gibi, asıl mağdur olan açılan davalar nedeniyle kendilerinin savunmak zorunda kalan, halen daire sahibi olabilmek için aylıklarından, infak ve iaşelerinden kesip Kooperatife ödeme yapmak zorunda kalan 79 üyesidir. Diğer yandan satın alan bazı kişilerce müteahhitle birlikte müvekkil Kooperatife karşı açılan tapu iptali ve alacak davalarının tümü müvekkil Kooperatif açısından reddedilmiş, kişilerin ödedikleri bedellerin güncellenmiş değerlerinin A.C.'den tahsiline karar verilmiştir. Bu kişiler A.C.'den ödedikleri bedellerin güncellenmiş değerlerini Mahkeme kararıyla ve icra yoluyla tahsil edebileceklerdir."