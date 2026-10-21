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        Samsunspor, kuvvet çalışması yaptı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 24 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 19:34 Güncelleme:
        Samsunspor, kuvvet çalışması yaptı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 24 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Fitness salonunda kuvvet çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamladı.

        Samsun ekibi, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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