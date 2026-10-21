Samsunspor, kuvvet çalışması yaptı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 24 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 24 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Fitness salonunda kuvvet çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamladı.
Samsun ekibi, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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